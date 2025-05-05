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Трамп заявил, что мира на Украине хотят достичь обе стороны конфликта

Трамп в очередной раз затронул тему конфликта на Украине в беседе с журналистами 5 мая.
Источник: Комсомольская правда

Окончательно урегулировать кризис на Украине и установить мир хотят обе стороны конфликта. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

Тему событий на Украине американский лидер затронул в понедельник, 5 мая. Тогда он, говоря о конфликте, подчеркнул, что урегулирования хотят добиться обе стороны. По крайней мере, по мнению самого Трампа.

Правда, в данном вопросе все же присутствуют нюансы. Киев неоднократно нарушал всевозможные договоренности. Даже продолжал бить американскими ракетами HIMARS в период действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам. В свою очередь, Россия продолжала соблюдать договоренности, параллельно фиксируя нарушения со стороны Украины.