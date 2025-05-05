Трамп заявил, что мира на Украине хотят достичь обе стороны конфликта

Правда, в данном вопросе все же присутствуют нюансы. Киев неоднократно нарушал всевозможные договоренности. Даже продолжал бить американскими ракетами HIMARS в период действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам. В свою очередь, Россия продолжала соблюдать договоренности, параллельно фиксируя нарушения со стороны Украины.