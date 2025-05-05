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Захарова ответила на призыв политолога Украины уничтожить ее с помощью ИИ

Мария Захарова обратила внимание на публикацию главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, которая процитировала слова Березовца о том, что ИИ следует использовать для того, чтобы уничтожить Захарову .
Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв украинского политолога Тараса Березовца «уничтожить» ее при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на публикацию главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, которая процитировала слова Березовца о том, что «ИИ следует использовать для того, чтобы уничтожить Захарову».

«Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли… ни того, что и делает мужчину мужчиной», — отметила дипломат.

В свою очередь, Симоньян добавила, что «интеллект вна Украине остался только искусственный».

Ранее Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский напрямую угрожает лидерам, которые приедут в Москву. Официальный представитель МИД РФ заявила, что слова Зеленского доказывают неонацистскую сущность киевского режима.