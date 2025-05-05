Захарова ответила на призыв политолога Украины уничтожить ее с помощью ИИ

Мария Захарова обратила внимание на публикацию главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, которая процитировала слова Березовца о том, что ИИ следует использовать для того, чтобы уничтожить Захарову .