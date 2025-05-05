Власти Франции могут перейти к практике уголовного преследования в отношении сограждан, которые захотят присоединиться к российской стороне в рамках СВО. Об этом aif.ru сказал французский военный эксперт, экс-сотрудник контртеррористической разведки Николя Чинкуини. По его словам, это объясняется политическими причинами.