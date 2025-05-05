Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Франции могут начать преследовать французов за присоединение к ВС РФ

В стране вызвало ажиотаж интервью бойцов отряда «Нормандия-Неман».

Источник: Аргументы и факты

Власти Франции могут перейти к практике уголовного преследования в отношении сограждан, которые захотят присоединиться к российской стороне в рамках СВО. Об этом aif.ru сказал французский военный эксперт, экс-сотрудник контртеррористической разведки Николя Чинкуини. По его словам, это объясняется политическими причинами.

«Французская прокуратура подчиняется исполнительной власти, и я вполне могу себе представить, что обе стороны рассмотрят возможность возбуждения уголовных дел против французов, сражающихся на стороне России. Их просто дело техники», — сказал Николя Чинквини.

По словам эксперта, факт того, что некоторые французы присоединяются к России, ставит под сомнение речи политиков о всеобщей поддержке Украины во Франции.

Ранее стало известно о французском БПЛА-отряде «Нормандия-Неман», который выполняет задачи в зоне СВО на стороне России. Роль подразделения отметил президент РФ Владимир Путин.

«После трансляции их интервью французская пресса отреагировала быстро: с удивлением, скептицизмом и неодобрением», — отметил Чинквини. По словам экс-разведчика, французы, вступающие в «Нормандию-Неман», ориентированы на традиционное общество.