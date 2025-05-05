Власти Франции могут перейти к практике уголовного преследования в отношении сограждан, которые захотят присоединиться к российской стороне в рамках СВО. Об этом aif.ru сказал французский военный эксперт, экс-сотрудник контртеррористической разведки Николя Чинкуини. По его словам, это объясняется политическими причинами.
«Французская прокуратура подчиняется исполнительной власти, и я вполне могу себе представить, что обе стороны рассмотрят возможность возбуждения уголовных дел против французов, сражающихся на стороне России. Их просто дело техники», — сказал Николя Чинквини.
По словам эксперта, факт того, что некоторые французы присоединяются к России, ставит под сомнение речи политиков о всеобщей поддержке Украины во Франции.
Ранее стало известно о французском БПЛА-отряде «Нормандия-Неман», который выполняет задачи в зоне СВО на стороне России. Роль подразделения отметил президент РФ Владимир Путин.
«После трансляции их интервью французская пресса отреагировала быстро: с удивлением, скептицизмом и неодобрением», — отметил Чинквини. По словам экс-разведчика, французы, вступающие в «Нормандию-Неман», ориентированы на традиционное общество.