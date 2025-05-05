Трамп встретится с переданной РФ американкой Ксенией Карелиной

«Президент США Дональд Трамп встретится с американской балериной российского происхождения Ксенией Карелиной в понедельник, 5 мая, через месяц после ее освобождения в России», — говорится на сайте The New York Post. В 2024 году Ксению Карелину приговорили в России к 12 годам за госизмену из-за пожертвования $51,8 украинской организации. В апреле 2025 года ее помиловал президент Путин, и 10 апреля в Абу-Даби Карелину передали США в рамках обмена заключенными. Взамен Россия получила Артура Петрова, задержанного ранее на Кипре за нарушение санкций.