«Ни интеллекта, ни земли»: Захарова колко ответила украинскому политологу, грозившему её уничтожить

Захарова язвительно прокомментировала, что украинские эксперты, похоже, растеряли остатки собственного интеллекта, а также… кое-что ещё.
«Когда не осталось ни собственной мысли, ни родной земли, ни ценных ресурсов, ни… того, что, по идее, отличает мужчину от мальчика», — написала Захарова в своём Telegram, оставив весьма двусмысленный и едкий комментарий.
Ранее Захарова высказалась о скандальном посте Ермака с горящим Кремлём. Кремль резко осудил выходку главы офиса президента Украины, назвав киевский режим «неонацистским». Причиной послужила провокационная публикация Ермака: изображение, сопровождаемое строчкой из советской песни «День Победы» на украинском языке.