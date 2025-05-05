Трамп назвал майское перемирие значимым с учетом того, с чего пришлось начать

Президент США Дональд Трамп назвал анонсированное Россией перемирие на Украине в мае по случаю празднования 80-летия Победы значимым.
По его словам, особенно, если учитывать то, с чего пришлось Вашингтону начинать по урегулированию украинского кризиса.
«Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Как писал сайт KP.RU, 28 апреля президент России Владимир Путин официально объявил о новом перемирии в зоне проведения спецоперации в дни празднования 80-летия Победы. Российская сторона рассчитывает, что Киев поддержит данную инициативу. В том числе, установив перемирие со своей стороны. При этом указывалось, что в случае нарушения перемирия боевиками ВСУ Россия даст аналогичный ответ. Он будет адекватным и эффективным.