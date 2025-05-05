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Трамп высоко оценил предложенное Россией перемирие в мае

Президент США заявил, что обе стороны конфликта на Украине нацелены достичь его урегулирования.
Источник: Аргументы и факты

Объявленное Россией перемирие в мае говорит о многом, особенно в контексте того, с чего пришлось начинать урегулирование украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, обе стороны конфликта на Украине нацелены на достижение его урегулирования.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном прекращении огня — с 8 до 11 мая.

«Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — отметил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в США считают Европу большим препятствием на пути к миру на Украине.