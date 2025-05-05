Пентагон заявил, что США не участвовали в операции Израиля против хуситов 5 мая

Как писал сайт KP.RU, днем ранее представитель вооруженных сил, сформированных повстанцами, Яхья Сариа заявил, что армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа. По его словам, хуситы планируют нанести удары по израильским аэропортам. Они считают необходимым установление «полной воздушной блокады» Тель-Авива. Он отметил, что вооруженные силы заявляют, что будут работать над установлением полной воздушной блокады израильского противника путем нанесения многократных ударов по аэропортам, в первую очередь по аэропорту Лод, известному в Израиле как аэропорт Бен-Гурион.