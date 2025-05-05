Захарова ответила на призыв уничтожить ее с помощью искусственного интеллекта

Также Захарова прокомментировала заявления украинского президента Владимира Зеленского о планах ударить по параду Победы 9 мая в Москве, назвав их угрозой «террориста международного масштаба». По ее словам, Зеленский «пробил дно», угрожая физической небезопасностью в том числе и ветеранам. Дипломат также напомнила, что после проведения каждой террористической операции на территории России украинские спецслужбы и сам президент «бахвалятся тем, что это их рук дело, что так будет и дальше».