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Захарова ответила на призыв уничтожить ее с помощью искусственного интеллекта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение украинского политолога Тараса Березовца применить искусственный интеллект для уничтожения президента России Владимира Путина, главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее самой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение украинского политолога Тараса Березовца применить искусственный интеллект для «уничтожения» президента России Владимира Путина, главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее самой.

— Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также Захарова прокомментировала заявления украинского президента Владимира Зеленского о планах ударить по параду Победы 9 мая в Москве, назвав их угрозой «террориста международного масштаба». По ее словам, Зеленский «пробил дно», угрожая физической небезопасностью в том числе и ветеранам. Дипломат также напомнила, что после проведения каждой террористической операции на территории России украинские спецслужбы и сам президент «бахвалятся тем, что это их рук дело, что так будет и дальше».

Помимо этого, дипломат прокомментировала слова нынешнего американского президента Дональда Трампа о том, что США сделали «намного больше других стран» для победы союзников во Второй мировой войне. Представитель ведомства напомнила, что благодаря самоотверженности и смелости советских солдат удалось переломить весь ход войны и в конце концов одолеть армию Третьего рейха.