Трамп высоко оценил решение РФ объявить трёхдневное перемирие на Украине

«Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдёт, надеемся, что произойдёт. Как вы знаете, президент Путин только что объявил о трёхдневном прекращении огня, что звучит не так уж много, однако это очень много, если вы знаете, с чего мы начинали», — ответил на соответствующий вопрос президент Штатов.