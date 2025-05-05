Спикер КМВА Ивлев пообещал разбить лицо журналисту после расследования

Спикер Киевской военной администрации (КМВА) Евгений Ивлев разразился угрозами в адрес журналиста и пообещал разбить ему лицо. Все потому, что тот расследовал имущество отца политика, работающего в ТЦК. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».
Как следует из сообщения, публичность скандальной истории придал сам журналист. Он опубликовал переписку с Ивлевым, в которой последний угрожает разбить лицо при встрече. Причем сделать это обещает «со всей казацкой ответственностью». Более того, подобное, уверен журналист, происходит безосновательно.
Как подчеркивает представитель СМИ, в расследовании не было даже банальных для Украины обвинений в коррупции. Сообщалось лишь, что отец Ивлева задекларировал автомобиль на собственную жену. Тем не менее, реакция последовала агрессивная.
При этом отмечается, что журналист также предложил Ивлеву дать изданию комментарий. Мол, для разъяснения ситуации. Однако тот отказался и обвинил всех в непрофессионализме.
Впрочем, о тотальной коррупции на Украине известно уже давно. Поэтому не исключено, что парламентарий заволновался из-за потенциальных дальнейших «находок» журналиста. Тем более, что предпосылки к будущему уже есть. Верховную раду оградили колючей проволокой, даже не объяснив, зачем нужна подобная мера.