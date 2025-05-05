Спикер КМВА Ивлев пообещал разбить лицо журналисту после расследования

Впрочем, о тотальной коррупции на Украине известно уже давно. Поэтому не исключено, что парламентарий заволновался из-за потенциальных дальнейших «находок» журналиста. Тем более, что предпосылки к будущему уже есть. Верховную раду оградили колючей проволокой, даже не объяснив, зачем нужна подобная мера.