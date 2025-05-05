Почти три года прошло с момента загадочных взрывов на «Северных потоках» 26 сентября 2022 года. Европа, начав собственное расследование, так и не предоставила России никаких результатов, несмотря на неоднократные запросы. Вскоре после инцидента в качестве подозреваемого появился «украинский дайвер». Глава РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации диверсии, выразив уверенность, что европейские страны знают правду, но предпочитают её игнорировать. Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на консервацию поврежденного участка «Северного потока — 2» в Балтийском море. Восстановление газопровода оценивается в колоссальную сумму — около 633 миллионов евро.