Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригласил Эрдогана в США

Как отметил президент Турции, с американским лидером по телефону он «обсудил ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Сирию, войну между Россией и Украиной, мировую торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы».

Источник: Reuters

АНКАРА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, что тот пригласил его посетить с визитом США. Об этом турецкий лидер написал в Х.

«Телефонный разговор, который мы провели сегодня с президентом США, моим уважаемым другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, содержательным и искренним. Я передал, что буду очень рад принять моего дорогого друга в Турции как можно скорее, а он пригласил нас в США», — сообщил Эрдоган.

Он также отметил, что «обсудил ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Сирию, войну между Россией и Украиной, мировую торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы».

«Я подчеркнул, что ценю усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в мире и что Турция готова оказать необходимую поддержку для создания обстановки мира, стабильности и спокойствия в нашем регионе», — добавил Эрдоган.

Ранее Трамп по итогам разговора с Эрдоганом сообщил в соцсети Truth Social, что турецкий лидер «пригласил его в будущем посетить Турцию, а сам он планирует приехать в Вашингтон».