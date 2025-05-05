Трамп пригласил Эрдогана в США

«Телефонный разговор, который мы провели сегодня с президентом США, моим уважаемым другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, содержательным и искренним. Я передал, что буду очень рад принять моего дорогого друга в Турции как можно скорее, а он пригласил нас в США», — сообщил Эрдоган.