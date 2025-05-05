Трамп пригласил Эрдогана в США

АНКАРА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, что тот пригласил его посетить с визитом США. Об этом турецкий лидер написал в Х.
«Телефонный разговор, который мы провели сегодня с президентом США, моим уважаемым другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, содержательным и искренним. Я передал, что буду очень рад принять моего дорогого друга в Турции как можно скорее, а он пригласил нас в США», — сообщил Эрдоган.
Он также отметил, что «обсудил ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в секторе Газа, Сирию, войну между Россией и Украиной, мировую торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы».
«Я подчеркнул, что ценю усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в мире и что Турция готова оказать необходимую поддержку для создания обстановки мира, стабильности и спокойствия в нашем регионе», — добавил Эрдоган.
Ранее Трамп по итогам разговора с Эрдоганом сообщил в соцсети Truth Social, что турецкий лидер «пригласил его в будущем посетить Турцию, а сам он планирует приехать в Вашингтон».