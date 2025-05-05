Венграм нельзя угрожать: Орбан объяснил, почему пошёл на открытый конфликт с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден перейти к открытому противостоянию с Владимиром Зеленским после того, как расценил его высказывания как прямую угрозу своей стране. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, подчеркнув, что Будапешт самостоятельно определяет свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС.