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Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне

Всего в шествии приняли участие более тысячи британских солдат и военных из других государств.

Источник: Аргументы и факты

Группа военных Украины, принявшая участие в параде в Лондоне в честь 80-летия победы над нацистской Германией, в ходе мероприятия прошла по навозу, который «оставили» лошади из кавалерийских расчетов. Момент попал на трансляцию парада, которую вели британские каналы, в частности, The London Standard.

На кадрах показано, как группа украинцев, которые маршируют невпопад друг с другом, проходит по лежащему на асфальте навозу. При этом, судя по видеоролику, это пришлось сделать и другим участникам мероприятия.

Всего в шествии приняли участие более тысячи британских солдат и военных из других государств.

Ранее в РФ высмеяли участие ВСУ в параде в Лондоне. Отмечалось, что солдаты ВСУ, проходящие подготовку в Великобритании, примут участие в шествии в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне.