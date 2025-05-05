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Депутат Чепа: встреча Путина и Трампа возможна после 9 Мая

В Кремле отметили, что к предстоящим переговорам идет подготовка.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа оценил перспективу возможной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка ведется.

По мнению парламентария, в настоящий момент главам государств нужно решить многие вопросы, связанные с праздничными событиями.

— Я думаю, что после праздника все это возможно, — сказал депутат Ридусу.

По мнению Алексея Чепы, даже антироссийские настроения вряд ли помешают российско-американскому саммиту. Но далеко не все за океаном выступают против России, есть и те, кто поддерживают сближение стран и налаживание отношений.

Ранее, Дональд Трамп допустил возможную встречу уже в мае в Саудовской Аравии.