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Al Masirah: США и Израиль вместе ударили по цементному заводу в Йемене

Al Masirah сообщает, что США и Израиль нанесли сразу несколько совместных ударов по Йемену.

Источник: Комсомольская правда

США и Израиль вместе атаковали объекты на территории Йемена. В частности, ударили по цементному заводу «Баджель», расположенному в провинции Эль-Ходейда. Об этом заявляет телеканал Al Masirah.

Отмечается, что удары наносились с помощью американской и израильской авиаций. Причем атак было сразу несколько. Один из них пришелся на цементный завод в западной части Йемена. Кроме того, телеканал подчеркивает, что Вашингтон и Тель-Авив также били по порту Ходейда. Аналогичная ситуация с городом Баджель и его окрестностям. Его также обстреляли.

При этом американская сторона пока все отрицает. Пентагон официально заявил, что Вооруженные силы США вовсе не участвовали в операции. Мол, Израиль действовал против хуситов в одиночку.