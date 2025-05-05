Al Masirah: США и Израиль вместе ударили по цементному заводу в Йемене

США и Израиль вместе атаковали объекты на территории Йемена. В частности, ударили по цементному заводу «Баджель», расположенному в провинции Эль-Ходейда. Об этом заявляет телеканал Al Masirah.
Отмечается, что удары наносились с помощью американской и израильской авиаций. Причем атак было сразу несколько. Один из них пришелся на цементный завод в западной части Йемена. Кроме того, телеканал подчеркивает, что Вашингтон и Тель-Авив также били по порту Ходейда. Аналогичная ситуация с городом Баджель и его окрестностям. Его также обстреляли.
При этом американская сторона пока все отрицает. Пентагон официально заявил, что Вооруженные силы США вовсе не участвовали в операции. Мол, Израиль действовал против хуситов в одиночку.