Al Masirah: США и Израиль вместе ударили по цементному заводу в Йемене

Отмечается, что удары наносились с помощью американской и израильской авиаций. Причем атак было сразу несколько. Один из них пришелся на цементный завод в западной части Йемена. Кроме того, телеканал подчеркивает, что Вашингтон и Тель-Авив также били по порту Ходейда. Аналогичная ситуация с городом Баджель и его окрестностям. Его также обстреляли.