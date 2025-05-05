Премьер Румынии Чолаку объявил о решении уйти в отставку из-за распада коалиции

«В декабре была создана коалиция с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна. Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведёт к моей отставке с поста премьер-министра», — сообщил он журналистам.