Трамп хотел использовать сделку по ресурсам с Киевом для влияния на РФ

Президент США Дональд Трамп хотел использовать ресурсную сделку с Киевом как инструмент влияния на руководство РФ в ходе переговоров. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент, передает РИА Новости.
«Экономическое партнерство было идеей президента США, и он считал, что оно принесет несколько результатов…. Это дало бы ему больше рычагов воздействия на руководство РФ, когда настанет время обратиться к ним», — отметил Бессент в ходе беседы с финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.
Ранее Министерство финансов США сообщило о подписании 30 апреля Вашингтоном и Киевом соглашения о недрах Украины. Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко пояснила, что данное соглашение гарантирует сохранение права собственности и контроля над всеми ресурсами на украинской территории властями страны. США получат возможность вкладывать деньги в инвестиционный фонд, в том числе используя новые формы поддержки киевского режима, например, предоставляя системы ПВО в рамках договоренностей по минеральным ресурсам.
Также ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для оценки соглашения между Украиной и США в области природных ресурсов необходим его тщательный анализ. Только после этого можно делать какие-либо заключения. Песков признался, что пока не ознакомился с текстом документа.