Трамп хотел использовать сделку по ресурсам с Киевом для влияния на РФ

«Экономическое партнерство было идеей президента США, и он считал, что оно принесет несколько результатов…. Это дало бы ему больше рычагов воздействия на руководство РФ, когда настанет время обратиться к ним», — отметил Бессент в ходе беседы с финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.