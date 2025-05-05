Орбан заявил, что пошел на открытый конфликт с Зеленским из-за угроз

Он подчеркнул, что до недавнего времени успешно избегал ссор с Зеленским, потому что старался сохранить в венгерско-украинских отношениях «то, что еще можно сохранить». Обычно Орбан игнорировал колкости украинского коллеги, но в минувшие выходные дни не смог сдержаться после того, как президент Украины выразил недовольство по поводу проходящего в Венгрии референдума по вопросу о приеме его страны в Евросоюз и заявил, что Орбан «делает опасные вещи».