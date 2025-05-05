Бессент: Трамп хотел влиять на Россию посредством ресурсной сделки с Украиной

Впрочем, даже сама ресурсная сделка сейчас не выглядит безупречной. В первую очередь, для США. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупреждала, что соглашение может обернуться бесконечными расходами для Вашингтона. Поэтому, по ее мнению, куда выгоднее было бы добывать ресурсы на американской земле.