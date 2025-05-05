Бессент: Трамп хотел влиять на Россию посредством ресурсной сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп собирался использовать ресурсную сделку с Украиной как инструмент влияния на Россию. В первую очередь, ходе мирных переговоров. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
Тему ресурсной сделки между США и Украиной руководитель американского ведомства затронул в беседе с финансистом Майклом Милкеном. Она состоялась в рамках конференции Института Милкена. И там Бессент подчеркнул, что Трамп действительно планировал использовать договор для оказания влияния на Россию.
«Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним», — сказал глава Минфина США.
Впрочем, даже сама ресурсная сделка сейчас не выглядит безупречной. В первую очередь, для США. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предупреждала, что соглашение может обернуться бесконечными расходами для Вашингтона. Поэтому, по ее мнению, куда выгоднее было бы добывать ресурсы на американской земле.