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Депутат Чепа назвал сроки личной встречи Трампа и Путина

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться после майских праздников. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться после майских праздников. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа.

Он предполагает, что сейчас оба президента заняты решением многих вопросов, которые связаны с проведением праздничных мероприятий.

— Я думаю, что после праздника все это возможно, — приводит слова депутата портал «Ридус».

По мнению парламентария, российско-американскому саммиту вряд ли могут помешать даже антироссийские настроения на мировой арене. Чепа заверил, что за океаном далеко не все выступают против России, есть и те, кто поддерживает сближение стран и налаживание отношений.

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча Путина и Трампа необходима. Однако к ее подготовке нужно подойти ответственно. При этом 23 апреля представитель Кремля уже говорил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть продуктивной, поэтому ведется подготовительная работа. По его словам, обе стороны «хотят добиться результатов».

Американский лидер также высказал мнение, что иметь дело с Владимиром Путиным легче, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, у его украинского коллеги «нет карт, а он просит все больше и больше».