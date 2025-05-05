Трамп утверждает, что не выкладывал фото в образе папы Римского в соцсети

Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в социальной сети Truth Social изображению, где он предстает в образе папы Римского.
«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это сделал не я», — сказал он журналистам.
По его словам, он понятия не имеет, откуда она взялась. Возможно, это был искусственный интеллект, но ему об этом неизвестно, отметил республиканец.
Он уточнил, что увидел это изображение только вчера вечером. На самом деле, его жене Меланье оно показалось милым, добавил Трамп.
3 мая на личной странице американского президента в его соцсети было обнародовано необычное изображение, созданное, как предполагается, с помощью нейросетей. На фото, хозяин Овального кабинета показан в образе папы Римского.
Изображение Трампа в образе папы Римского.
Напомним, 29 апреля Трамп в беседе с журналистом похвастался, что в большинстве случаев самостоятельно пишет тексты своих публикаций и делает это «чертовски быстро». По его словам, ему нравится делать их самому. Иногда он диктует их, но любит делать их сам, подчеркнул политик.