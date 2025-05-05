Трамп утверждает, что не выкладывал фото в образе папы Римского в соцсети

Напомним, 29 апреля Трамп в беседе с журналистом похвастался, что в большинстве случаев самостоятельно пишет тексты своих публикаций и делает это «чертовски быстро». По его словам, ему нравится делать их самому. Иногда он диктует их, но любит делать их сам, подчеркнул политик.