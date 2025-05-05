Философ Дугин назвал условие, при котором Россия сможет договориться с Западом

— Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, с которой мы воюем… До сих пор мы ей где-то доверяем, где-то готовы пойти на компромиссы, готовы выполнять какие-то обязательства. Перед кем? Перед дьяволом? Дьявол не соблюдает никаких законов… Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся, пока не одержим победу, — высказался он в рамках авторской передачи «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.