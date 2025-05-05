Философ Дугин назвал условие, при котором Россия сможет договориться с Западом

Российская сторона никогда не сможет договориться с Западом, пока не одержит победу. С таким заявлением в понедельник, 5 мая, выступил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
По мнению эксперта, западная цивилизация, словно «дьявол», не соблюдает никаких законов.
— Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, с которой мы воюем… До сих пор мы ей где-то доверяем, где-то готовы пойти на компромиссы, готовы выполнять какие-то обязательства. Перед кем? Перед дьяволом? Дьявол не соблюдает никаких законов… Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся, пока не одержим победу, — высказался он в рамках авторской передачи «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.
Тем не менее существуют самые разные мнения касательно этой договоренности. Так, издание Financial Times опубликовало прогноз, согласно которому мирное соглашение между Россией и Украиной может быть подписано уже в ближайшие две недели.
Однако президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Москве и Киеву трудно пойти даже на прекращение огня в качестве первого шага к прямым переговорам о мирном урегулировании военного конфликта.
Сам же Зеленский уже отверг предложение российского президента Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю 9 Мая. Взамен он настаивает на прекращении огня на 30 дней. Он также предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 мая в Москве.