Израиль нанёс удар по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов

По информации израильских официальных лиц, в атаке участвовали около 30 военных самолётов, которые выпустили более 50 ракет и бомб по ключевым объектам инфраструктуры. В частности, под удар попал цементный завод в районе Баджель, который, по данным ЦАХАЛ, используется для строительства туннелей и других военных сооружений.
Бомбардировка Израиля по Йемену. Видео © Х / AHMED ALSABAI.
Согласно данным агентства SABA, ссылающегося на министерство здравоохранения хуситов, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Саудовский телеканал Al Arabiya уточнил, что Вооружённые силы США не принимали участия в данной операции, однако удары были согласованы с американской стороной. В результате атак работа йеменского торгового порта Ходейда была приостановлена.
Накануне, 4 мая, хуситы объявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля. Они собирались достигнуть этого с помощью ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.