Израиль нанёс удар по йеменскому порту Ходейда в ответ на атаку хуситов

По информации израильских официальных лиц, в атаке участвовали около 30 военных самолётов, которые выпустили более 50 ракет и бомб по ключевым объектам инфраструктуры. В частности, под удар попал цементный завод в районе Баджель, который, по данным ЦАХАЛ, используется для строительства туннелей и других военных сооружений.