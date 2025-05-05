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Партия Reform UK запретит флаги Украины на зданиях подконтрольных советов

Политик Зия Юсуф сообщил, что разрешенными флагами будут только «Юнион Джек» или флаг Святого Георгия.

Источник: Аргументы и факты

Партия Reform UK запретит вывешивать иностранные флаги, в частности, украинские, на зданиях подконтрольных ей советов, заявил председатель партии Зия Юсуф в соцсети.

По его словам, подконтрольные Reform UK советы скоро распорядятся, чтобы разрешенными флагами, которые могут развеваться внутри зданий и снаружи, были только «Юнион Джек» или флаг Святого Георгия.

Зия Юсуф добавил, что никакие другие флаги не разрешат вывешивать на флагштоках, балконах, столах в зоне приема посетителей или на стенах залов заседаний советов.

На региональных выборах в Великобритании 1 мая Reform UK показала лучший среди других партий результат. Она получила контроль над 10 советами и провела в органы местного самоуправления 677 муниципальных депутатов.

Ранее сообщалось, что сторонник кандидата в президенты Польши в ходе акции протеста сорвал с мэрии Бяла-Подляска флаг Украины.