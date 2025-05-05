Трамп примет балерину Карелину после ее освобождения в РФ

Президент США Дональд Трамп 5 мая примет американскую балерину русского происхождения Ксению Карелину через месяц после ее освобождения в РФ. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
Напомним, Карелину в РФ в 2024-м году приговорили к 12 годам колонии за госизмену. Ей вменили перевод денежных средств украинской организации, которые затем направили на нужды ВСУ. Речь шла о пожертвовании в размере $51,8. Балерину задержали в феврале того же года в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса для встречи с родственниками.
В апреле этого года ее помиловал президент России Владимир Путин. Карелина была передана США 10 апреля в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена заключенными.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп хотел использовать сделку по ресурсам с Киевом для влияния на РФ. До этого Министерство финансов США сообщило о подписании 30 апреля Вашингтоном и Киевом соглашения о недрах Украины. Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко пояснила, что данное соглашение гарантирует сохранение права собственности и контроля над всеми ресурсами на украинской территории властями страны.