Трамп примет балерину Карелину после ее освобождения в РФ

Напомним, Карелину в РФ в 2024-м году приговорили к 12 годам колонии за госизмену. Ей вменили перевод денежных средств украинской организации, которые затем направили на нужды ВСУ. Речь шла о пожертвовании в размере $51,8. Балерину задержали в феврале того же года в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса для встречи с родственниками.