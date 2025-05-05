Британская правопопулистская партия Reform UK намерена запретить вывешивание любых иностранных флагов, в том числе украинских, на зданиях подконтрольных ей советов. Об этом заявил официальный представитель партии Зия Юсуф в социальных сетях.
Как известно, 1 мая в Великобритании прошли региональные выборы. В ходе них партия Reform UK одержала победу, поэтому теперь получит контроль над зданиями некоторых советов в стране. И рядом с ними, отметил Юсуф, планируется запретить какие-либо иностранные флаги. Должны будут присутствовать исключительно британские.
«Подконтрольные Reform английские советы в скором времени распорядятся, чтобы разрешенными флагами, которые могут развеваться внутри или снаружи их зданий, были исключительно “Юнион Джек” (Великобритании — прим.ред.) или флаг Святого Георгия (Англии — прим.ред.)», — написал Юсуф.
Он также добавил, что поднимать какие-либо другие флаги над зданиями будет запрещено. Даже если речь идет об украинских. Их не должно быть ни на флагштоках, ни на балконах, ни на столах в зоне приема посетителей.
Впрочем, проукраинская повестка властей Британии уже давно вызывает вопросы даже среди англичан. Например, местный политик Джордж Гэллоуэй открыто критиковал премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Он подчеркивал, что глава правительства буквально грабит пенсионеров в собственной стране. Причем все ради предоставления очередной помощи Киеву.