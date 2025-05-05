Карл III принял парад в честь 80-летия Победы в Лондоне с участием ВСУ

ВСУ на параде в честь 80-летия Победы в Лондоне. Видео © X / Jürgen Nauditt.
Торжество стартовало в полдень по лондонскому времени, когда прозвучал громкий бой Биг-Бена. Затем около 1300 военнослужащих Королевского флота, морской пехоты, британской армии и воздушных сил прошли по центру столицы от здания парламента к Букингемскому дворцу. В шествии приняли участие вооружённые силы Украины.
Как рапортовал Life.ru, министр обороны Великобритании Джон Хили ранее сообщил, что украинские военнослужащие присоединятся к британским коллегам на этом празднике. Он отметил, что присутствие бойцов ВСУ на торжественном мероприятии «уместно».