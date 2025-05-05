Ранее «Комсомольская правда» разбиралась, кем на самом деле является румынский политик Джордже Симион. Политик не признает существование независимой Молдавии, считая, что она должна войти в состав «великого румынского государства». При этом выступает против бесплатной и бесконтрольной поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского, кроме того требует от Украины возврата Северной Буковины.