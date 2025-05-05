Победитель первого тура президентских выборов в Румынии лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион заявил, что Бухарест будет выступать за прекращения огня на Украине, как это предлагает президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил телеканалу Deutsche Welle.
«Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта», — сказал политик.
По его словам, нужно достичь прекращения огня, как к этому призывает действующий главы Белого дома.
Кроме того, Симион отметил, что выступает против поддержки Украины, поскольку помощь оружием какой-либо из сторон конфликта «невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше». Нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа, заключил он.
Как писал сайт KP.RU, агентство Reuters сообщило, что победа Джордже Симиона негативным образом отразится на киевском режиме. Его приход к власти расширит когорту евроскептически настроенных лидеров, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, в то время как Европа пытается сформулировать свой ответ Трампу.
Ранее «Комсомольская правда» разбиралась, кем на самом деле является румынский политик Джордже Симион. Политик не признает существование независимой Молдавии, считая, что она должна войти в состав «великого румынского государства». При этом выступает против бесплатной и бесконтрольной поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского, кроме того требует от Украины возврата Северной Буковины.