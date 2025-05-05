В США начнут платить нелегалам за «самодепортацию»

Власти США намерены поощрять нелегальных мигрантов, добровольно покидающих страну, выплатой в размере 1 тысячи долларов. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности США.
Для получения компенсации мигрантам необходимо зарегистрироваться через приложение CBP Home, выехать за пределы страны и подтвердить факт нахождения за границей. После этого средства будут перечислены. Также в рамках этой программы мигрантам окажут помощь в оформлении документов и предоставят финансовую поддержку на покупку билетов.
По расчетам ведомства, инициатива позволит сократить затраты на принудительную депортацию на 70%. В настоящее время средняя стоимость выдворения одного нелегального мигранта составляет более 17 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп восстанавливает тюрьму на острове Алькатрас, чтобы вернуть Америке былое величие, он может отправлять туда нелегальных мигрантов и тех, кто хочет ослабить Америку.