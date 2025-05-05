В США начнут платить нелегалам за «самодепортацию»

Для получения компенсации мигрантам необходимо зарегистрироваться через приложение CBP Home, выехать за пределы страны и подтвердить факт нахождения за границей. После этого средства будут перечислены. Также в рамках этой программы мигрантам окажут помощь в оформлении документов и предоставят финансовую поддержку на покупку билетов.