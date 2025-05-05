Трамп заявил, что не выкладывал фото в образе папы римского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к неоднозначному изображению, появившемуся на его странице в социальной сети Truth Social, где он представлен в образе папы римского. На созданной при помощи ИИ картинке глава Белого дома изображён в белой папской сутане с митрой на голове и золотым крестом, восседающим на позолоченном троне с характерным жестом поднятого пальца.