Politico: Венгрия препятствует одобрению плана остановки импорта газа из РФ

Еврокомиссар от Венгрии по вопросам здравоохранения и ветеринарии Оливер Вархейи выступил с процедурным возражением против предложения о полном отказе от импорта российского газа. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на инсайдеров в Еврокомиссии.
Источники утверждают, что большинство членов комиссии восприняли шаг Вархейи как политически мотивированный, связывая его с энергетическим курсом венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который известен своей мягкой позицией по отношению к Москве.
В связи с поступившим возражением обсуждение инициативы должно быть продолжено до проведения голосования. Тем не менее, как отмечает Politico, это вряд ли повлияет на итоговое принятие плана.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении представить план поэтапного отказа ЕС от ископаемых энергетических источников из РФ через две недели.