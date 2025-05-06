Бундестаг проголосует по кандидатуре нового канцлера

Мерц считается убежденным трансатлантиком и «ястребом» в политике по отношению к России. Ранее лидер ХДС утверждал, что от РФ следует ультимативно потребовать прекратить наносить удары по объектам на Украине в течение 24 часов, иначе он, будучи канцлером, якобы сначала разрешит бить немецким оружием вглубь России, а впоследствии может поставить ракеты Taurus Киеву. Мерц в 2000—2002 гг. возглавлял парламентскую фракцию ХДС. Впоследствии из-за разногласий с Ангелой Меркель он временно ушел из политики, работал в том числе в американской инвестиционной компании Blackrock, за что от оппонентов получил прозвище Мистер Блэкрок. Мерц не раз заявлял о стремлении к усилению роли Германии в Европе — как в экономическом, так и политическом смысле.