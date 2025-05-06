БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Бундестаг проголосует по кандидатуре нового канцлера Германии, которым, как ожидается, станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц.
Глава правительства ФРГ избирается депутатами парламента путем тайного голосования без предварительного обсуждения по предложению президента. Как правило, это кандидат от партии, набравшей большее количество голосов на парламентских выборах. На этот раз это партия Мерца.
В понедельник лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) спустя 10 недель после досрочных выборов в Бундестаг подписали коалиционный договор, тем самым открыв путь к избранию Мерца канцлером. Чтобы стать главой правительства, ему необходимо заручиться поддержкой 316 из 630 депутатов. Социал-демократы и ХДС/ХСС занимают 328 мест в парламенте, так что сюрпризов ждать не приходится. После избрания 69-летний Мерц получит из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю грамоту о назначении и вернется в Бундестаг, где будет приведен к присяге. Затем та же процедура ожидает министров его кабинета. Вечером во вторник — спустя полгода после распада предыдущей коалиции — новое правительство сможет приступить к работе.
Правящий альянс в составе СДПГ и блока ХДС/ХСС в Германии называют «большой коалицией», поскольку в былые годы эти партии имели подавляющее большинство в Бундестаге. Например, во время первого такого альянса в 1966—1969 гг. три партии занимали около 90% мест в парламенте. В то же время во время последней «черно-красной» коалиции (по цветам входящих в нее партий, ХДС/ХСС идут одним блоком) это большинство составляло лишь 56%, а сейчас только 52%.
Мерц считается убежденным трансатлантиком и «ястребом» в политике по отношению к России. Ранее лидер ХДС утверждал, что от РФ следует ультимативно потребовать прекратить наносить удары по объектам на Украине в течение 24 часов, иначе он, будучи канцлером, якобы сначала разрешит бить немецким оружием вглубь России, а впоследствии может поставить ракеты Taurus Киеву. Мерц в 2000—2002 гг. возглавлял парламентскую фракцию ХДС. Впоследствии из-за разногласий с Ангелой Меркель он временно ушел из политики, работал в том числе в американской инвестиционной компании Blackrock, за что от оппонентов получил прозвище Мистер Блэкрок. Мерц не раз заявлял о стремлении к усилению роли Германии в Европе — как в экономическом, так и политическом смысле.
О раскладе в Бундестаге
В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия). Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла «Альтернатива для Германии» с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% избирателей. Далее следуют «Зеленые» и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.