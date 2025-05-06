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Шойгу прокомментировал отход США от глобалистской идеологии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правота позиции российского руководства по Украине нашла отражение в отходе США от глобалистской леволиберальной идеологии в своей внешней политике, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье «О значении уроков Великой Отечественной войны для обеспечения национальной безопасности в современных геополитических условиях» для «Российской газеты».

Источник: © РИА Новости

Принятое российским руководством для купирования внешних угроз РФ решение о специальной военной операции на Украине и ее ход «существенно повлияли на расклад сил в глобальном масштабе», отметил Шойгу.

По его словам, сформировалось мировое большинство государств, которые по примеру России не желают мириться с «порядком, основанным на правилах», грубо навязываемым Западом. «Ускорились процессы формирования многополярного мира. Правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике», — подчеркнул Шойгу.

«Однако в США отнюдь не отказываются от своих имперских амбиций и во главу угла ставят жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы с целью подчинить другие страны американским национальным интересам», — добавил он.