Шойгу прокомментировал отход США от глобалистской идеологии

По его словам, сформировалось мировое большинство государств, которые по примеру России не желают мириться с «порядком, основанным на правилах», грубо навязываемым Западом. «Ускорились процессы формирования многополярного мира. Правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике», — подчеркнул Шойгу.