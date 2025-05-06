Глава Пентагона призвал сократить число генералов и адмиралов, пишут СМИ

Телеканал добавляет, что согласно служебной записке, Пентагон должен сократить число число генералов в Национальной гвардии на 20% и сократить общее число высших офицеров армии и флота в вооруженных силах на 10%. В настоящее время в армии США насчитывается около 900 высших офицеров армии и флота — тех, кто имеет звание от одной звезды и выше, указывает CNN.