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Глава Пентагона призвал сократить число генералов и адмиралов, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет приказал сократить число генералов армии и адмиралов с четырьмя звездами на погонах по меньшей мере на 20%, сообщает телеканал CNN со ссылкой на служебную записку от понедельника, подписанной Хегсетом.

Источник: AP 2024

Телеканал напоминает, что по состоянию на 2023 год в американских вооруженных силах есть 37 генералов и адмиралов с четырьмя звездами на погонах.

«Хегсет приказал высшему руководству Пентагона сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами в вооруженных силах как минимум на 20%», — отметил CNN со ссылкой на служебную записку, к которой он получил доступ.

Телеканал добавляет, что согласно служебной записке, Пентагон должен сократить число число генералов в Национальной гвардии на 20% и сократить общее число высших офицеров армии и флота в вооруженных силах на 10%. В настоящее время в армии США насчитывается около 900 высших офицеров армии и флота — тех, кто имеет звание от одной звезды и выше, указывает CNN.

«В своей записке Хегсет написал, что сокращения являются “критическим” шагом на пути к “устранению избыточной структуры сил для оптимизации и упорядочения руководства путем сокращения избыточных … должностей”», — добавляет телеканал.