Трамп: дни победы в мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими в США

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что объявленные днями победы в Первой и Второй мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими в США. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Truth Social.
«Мы выиграли обе мировые войны, но никогда не считали это своей заслугой — это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам. Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим. Поэтому я объявляю национальный праздник в честь победы в Первой мировой войне, соглашение о перемирии в которой было подписано 11 ноября 1918 года, и во Второй мировой войне, датой победы в которой стало 8 мая 1945 года. Мы не будем закрывать страну на эти два очень важных праздника, 11 ноября и 8 мая, Первую и Вторую мировую войну, потому что в Америке и так слишком много праздников — в году не хватает дней. Мы были рабочими тогда, и мы рабочие сейчас!» — написал президент.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне «пафосной чушью».
День ветеранов в США приходится на 11 ноября — годовщину заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Праздник, который изначально назывался Днем перемирия, в 1926 году был включен в число других общенациональных торжеств США. В 1954 году он был переименован в День ветеранов в честь живущих участников боевых действий.
8 мая является в США памятной датой — Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. В число национальных военно-мемориальных праздников входит День памяти павших — в последний понедельник мая американцы вспоминают соотечественников, павших на полях сражений во всех войнах, которые когда-либо вели Соединенные Штаты.