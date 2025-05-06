Трамп: дни победы в мировых войнах 11 ноября и 8 мая будут рабочими в США

«Мы выиграли обе мировые войны, но никогда не считали это своей заслугой — это делают все остальные! Во всем мире союзники празднуют победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам. Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим. Поэтому я объявляю национальный праздник в честь победы в Первой мировой войне, соглашение о перемирии в которой было подписано 11 ноября 1918 года, и во Второй мировой войне, датой победы в которой стало 8 мая 1945 года. Мы не будем закрывать страну на эти два очень важных праздника, 11 ноября и 8 мая, Первую и Вторую мировую войну, потому что в Америке и так слишком много праздников — в году не хватает дней. Мы были рабочими тогда, и мы рабочие сейчас!» — написал президент.