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Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН

ООН, 6 мая — РИА Новости. С приходом новой администрации в Вашингтоне РФ и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

Источник: © РИА Новости

«Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания», — сказал Полянский.

В минувший четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца — главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Полянский тогда отмечал, что РФ с нетерпением ждет работы с Уолтцем.