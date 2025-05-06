Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН

«Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания», — сказал Полянский.
В минувший четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца — главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. Полянский тогда отмечал, что РФ с нетерпением ждет работы с Уолтцем.