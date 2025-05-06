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Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН

ООН, 6 мая — РИА Новости. Сообщения о возможном выходе США из ООН — слухи и спекуляции, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

Источник: Reuters

«Ходят разные слухи, начиная с того, что кто-то говорит, что США готовы выйти из ООН или сократить финансирование. Это спекуляции и слухи. Пока что у нас нет ничего практического», — сказал Полянский.

Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными и несправедливо дорогими для США. Также он предложил приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации. В ООН сочли проект бюджета США «внутренним процессом» страны.