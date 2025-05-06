The Telegraph узнала о разработке Лондоном плана действий на случай войны

Бритнские власти разрабатывают обновленную версию плана действий на случай начала войны, опасаясь нападения со стороны враждебного государства, пишет The Daily Telegraph. Современный план действует с 2005 года.
По данным газеты, разработка носит название «план национальной защиты». Он должен определить последовательность действий в первые дни конфликта, если какая-либо страна проявит агрессию по отношению к Великобритании.
В секретном досье будет определено, как правительство должно реагировать на объявление войны. Также будет затронута тема бункеров, предназначенных для защиты членов кабинета министров и королевской семьи. Кроме того, должны быть оговорены государственное вещание и «накопление ресурсов».
The Daily Telegraph также пишет, что в плане будут изложены несколько сценариев начала конфликта, два из которых — нападение на Великобританию с использованием обычных или ядерных ракет. Также впервые будет детально разобран сценарий кибернетической войны: такой вариант Лондон не считал серьезной угрозой при разработке действующего плана.
Маловероятно, что план будет опубликован, отмечает The Daily Telegraph.
Вооруженные силы Великобритании достаточно подготовлены к ведению боевых действий, но рискуют отстать от противников в техническом отношении, говорил в октябре газете высокопоставленный источник в армии. Британский министр обороны Джон Хили, в свою очередь, утверждал, что при предыдущем правительстве, сформированном Консервативной партией, армия оказалась недофинансирована и была «опустошена» до такой степени, что не смогла бы сдержать врага, начнись бои сегодня.
«Великобритания, как и многие другие страны, по сути, стала очень опытной и готовой к проведению [ограниченных] военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, мы не может сдерживать [противника]», — говорил он.
«Постоянный поток операций и текущих обязательств привел к тому, что вооруженным силам не хватает подготовки и ресурсов для ведения боевых действий высокой интенсивности. Несмотря на возможность развертывания в короткие сроки и выполнения обязательств, наше расследование показало, что готовности к тотальной, затяжной войне уделяется недостаточно внимания и ей необходимо уделять пристальное внимание на постоянной основе», — говорилось в докладе Минобороны Великобритании, опубликованном в прошлом феврале.
Западные страны приступили к оценке своих оборонных возможностей после начала российской военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин назвал «чушью» утверждения о возможной атаке на страны Запада. По его мнению, подобные заявления нужны западным правящим кругам, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».