Axios назвал дату следующих переговоров США и Ирана

Страны провели уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля также в Маскате. Как узнала газета The Times of Israel, 26 апреля стороны обсудили некоторые вопросы, но не достигли никаких договоренностей. По информации The Wall Street Journal, камнем преткновения стала возможность для Тегерана продолжить обогащение урана.