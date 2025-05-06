Axios назвал дату следующих переговоров США и Ирана

«Уиткофф сказал мне, что США прилагают усилия, чтобы провести четвертый раунд ядерных переговоров с Ираном в эти выходные», — говорится в сообщении. Уиткофф добавил, что «если этого [переговоров] не произойдет, то только из-за поездки президента [США Дональда Трампа] на Ближний Восток».
Также, как пишет Равид, Уиткофф позитивно оценивает переговоры по ядерной сделке. По его словам, стороны добиваются «определенного прогресса». Уиткофф отметил, что президент США хочет, чтобы «это было решено дипломатическим путем».
США и Иран обсуждают ядерную программу Исламской Республики. Став президентом США во второй раз, Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку. В конце марта он пригрозил военным ударом и пошлинами, если Тегеран не пойдет на сделку в течение двух месяцев.
Страны провели уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля также в Маскате. Как узнала газета The Times of Israel, 26 апреля стороны обсудили некоторые вопросы, но не достигли никаких договоренностей. По информации The Wall Street Journal, камнем преткновения стала возможность для Тегерана продолжить обогащение урана.