Axios назвал дату следующих переговоров США и Ирана

«Уиткофф сказал мне, что США прилагают усилия, чтобы провести четвертый раунд ядерных переговоров с Ираном в эти выходные», — говорится в сообщении. Уиткофф добавил, что «если этого [переговоров] не произойдет, то только из-за поездки президента [США Дональда Трампа] на Ближний Восток».