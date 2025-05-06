Ушаков сегодня огласит список зарубежных гостей парада Победы в Москве

В числе приглашенных гостей называли в том числе премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьера Сербии Александра Вучича. На прошлой неделе стало известно, что господин Моди не приедет, вместо него на мероприятии будет представитель Индии. Господин Вучич 3 мая почувствовал себя плохо в ходе визита во Флориду и досрочно прервал поездку. По возвращении в Белград он был госпитализирован. Из-за этого его визит в российскую столицу остается под вопросом.