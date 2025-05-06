США готовят введение «дружеских» санкций в отношении Грузии

В Грузии «дружеский» законопроект уже обсуждают. По данным грузинских СМИ, документ предполагает сокращение американской поддержки и приведет к регрессу партнерских отношений двух государств. Законопроект также подразумевает введение визовых запретов и санкций для представителей власти — чиновников из состава правящей партии «Грузинская мечта». В акте они называются лицами, которые «занимались коррупцией с целью увести Грузию с пути евроатлантической интеграции».