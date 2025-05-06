За законопроект, который символично назвали «MEGOBARI.ACT» (MEGOBARI на грузинском — друг), проголосовало большинство членов Палаты представителей Конгресса США, сообщает «Интерфакс». Официальное наименование документа — «Закон об укреплении и мобилизации потенциала подотчетности, устойчивости и независимости в Грузии».
В Грузии «дружеский» законопроект уже обсуждают. По данным грузинских СМИ, документ предполагает сокращение американской поддержки и приведет к регрессу партнерских отношений двух государств. Законопроект также подразумевает введение визовых запретов и санкций для представителей власти — чиновников из состава правящей партии «Грузинская мечта». В акте они называются лицами, которые «занимались коррупцией с целью увести Грузию с пути евроатлантической интеграции».
«Будем поддерживать гражданское общество, которое защищает грузинский народ и Конституцию Грузии от злоупотребления властью со стороны правительства “Грузинской мечты”», — говорится в документе Конгресса США, который цитируют СМИ Грузии.
После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект о «дружбе» с Грузией передадут на рассмотрение в Сенат США. Если сенаторы также проголосуют за его принятие, то документ направят в Белый дом на подписание Дональдом Трампом.
Представители партии «Грузинская мечта» считают, что акт «враждебен» по отношению к их стране, так как будет поддерживать оппозицию, которая уже пыталась революционным способом прийти к власти.