Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в бундестаге Германии.
Во время голосования он набрал 310 голосов (для избрания необходимы 316). «Против» проголосовали 307 депутатов. Всего в бундестаге 630 депутатов.
Еще возможны два тура голосования.
Это первый случай в истории ФРГ, чтобы кандидат после успешных коалиционных переговоров не заручился поддержкой в первом туре. Уходящему канцлеру Германии Олафу Шольцу удалось победить в первом туре тайного голосования — его выбрали 395 депутатов из 736.
Глава правительства ФРГ избирается депутатами парламента путем тайного голосования без предварительного обсуждения по предложению президента. Как правило, это кандидат от партии, набравшей большее количество голосов на парламентских выборах. По результатам выборов, именно партия Мерца — консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) — заняла первое место по доле полученных голосов.
Если бы Мерцу удалось получить необходимое количество голосов, его сегодня же назначили бы главой федерального правительства. Во дворце Бельвю президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен был вручить ему грамоту о назначении, после чего Мерц, как предполагалось, вернется в Бундестаг, где будет приведен к присяге.
После провального голосования заседание было прервано — партии проводят консультации. «Те члены коалиции, кто не голосовал за Фридриха Мерца, должны спросить себя, чьим делом они занимаются. У нас в 10:30 утра состоится заседание парламентской группы», — написал эксперт по внешней политике ХДС Юрген Хардт в соцсети X.