Мерц провалил первое голосование на должность канцлера ФРГ

Если бы Мерцу удалось получить необходимое количество голосов, его сегодня же назначили бы главой федерального правительства. Во дворце Бельвю президент Франк-Вальтер Штайнмайер должен был вручить ему грамоту о назначении, после чего Мерц, как предполагалось, вернется в Бундестаг, где будет приведен к присяге.