«Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена», — сказал министр на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД.
Он отметил, что сейчас Европа поддерживает откровенно антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах и так же, как в рамках операции «Немыслимое» объявляют угрозу нанесения России стратегического поражения на поле боя.