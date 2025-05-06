Лавров рассказал о войне Европы против России под нацистскими знаменами

«Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена», — сказал министр на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД.