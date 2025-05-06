Bloomberg: провинция Альберта задумалась о выходе из состава Канады

В Альберте не в первый раз обсуждается идея отделения от Канады. Громкое движение сепаратистов вспыхнуло после переизбрания бывшего премьер-министра Джастина Трюдо в 2019 году, но референдум по этому вопросу так и не был проведен. Кроме того, в провинции Квебек дважды проводилось голосование по вопросу отделения от Канады (в 1980 и 1995 году), но каждый раз избиратели отвергали такой вариант.