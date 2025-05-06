Bloomberg: провинция Альберта задумалась о выходе из состава Канады

Хотя Альберта, как утверждает Смит, не будет самостоятельно выносить вопрос об отделении от Канады на референдум, ее правительство подготовило законопроект, который в случае его принятия позволит гражданам инициировать голосование по отделению всей провинции от Канады. Для этого необходимо, чтобы петицию с просьбой об отделении подписали как минимум 10% избирателей с правом голоса, говорится в статье.
Растет число жителей Альберты, которые потеряли надежду на свободное и процветающее будущее в составе Канады.
После прихода к власти в 2022 году Смит сделала своей приоритетной задачей добиться большей автономии Альберты от Оттавы. Первый законодательный акт, который она приняла, был направлен на то, чтобы помешать местным органам власти следовать федеральным правилам, которые сочли «вредными для провинции». Она также рассматривает возможность выхода Альберты из национальной пенсионной программы, создание коммунальной компании в обход федеральных правил о выбросах вредных веществ и формирование собственной полиции Альберты, которая заменит Королевскую канадскую конную полицию.
Эти шаги подчеркивают раскол внутри Канады после того, как канадцы на прошлой неделе проголосовали за Либеральную партию премьер-министра Марка Карни, тогда как большинство жителей Альберты отдали свои голоса за Консервативную партию. Смит еще в марте предупреждала об угрозе «беспрецедентного кризиса национального единства».
В Альберте не в первый раз обсуждается идея отделения от Канады. Громкое движение сепаратистов вспыхнуло после переизбрания бывшего премьер-министра Джастина Трюдо в 2019 году, но референдум по этому вопросу так и не был проведен. Кроме того, в провинции Квебек дважды проводилось голосование по вопросу отделения от Канады (в 1980 и 1995 году), но каждый раз избиратели отвергали такой вариант.