Раскрыты подробности украинского проекта «Линия дронов»

Согласно заявлениям украинского оборонного ведомства, в рамках «Линии дронов» пехотные подразделения будут получать постоянную воздушную поддержку и прикрытие, а зона поражения будет варьироваться от 10 до 15 км в зависимости от конкретных задач. Кроме того, отмечалось, что подразделения будут самостоятельно закупать все необходимое, в зависимости от поставленных перед ними целей. Минобороны Украины выделило на этот проект дополнительное финансирование в размере 4,6 млрд грн.