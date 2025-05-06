Раскрыты подробности украинского проекта «Линия дронов»

По данным «Украинской правды» руководство проектом с начала текущего года возложено на генерала Михаила Драпатого, командующего сухопутными силами Украины. Ожидается, что завершение программы позволит украинским беспилотникам атаковать противника в радиусе 50 километров, что существенно усилит оборонительные возможности ВСУ.
Зона поражения «Линии дронов» будет разделена на секторы: от 5 до 10 км, от 10 до 15 км, от 15 до 20 км и от 20 до 50 км. На каждом участке будет действовать разведывательный экипаж, передающий сигналы для атак, передает RTVI. Отмечается, что наибольшая активность дронов ожидается в пятикилометровой зоне.
Источники «Украинской правды» сообщают, что потенциал «Линии дронов» пока еще не раскрыт в полной мере. По информации издания, большая часть планов разработчиков еще не реализована, а активная работа над проектом ведется всего три месяца.
Ранее газета The New York Times писала, что работа над «Линией дронов» ведется с осени 2024 года. Министерство обороны Украины рассказало об этой программе в феврале, отметив, что она объединит пехоту и беспилотники в единые ударные подразделения.
Согласно заявлениям украинского оборонного ведомства, в рамках «Линии дронов» пехотные подразделения будут получать постоянную воздушную поддержку и прикрытие, а зона поражения будет варьироваться от 10 до 15 км в зависимости от конкретных задач. Кроме того, отмечалось, что подразделения будут самостоятельно закупать все необходимое, в зависимости от поставленных перед ними целей. Минобороны Украины выделило на этот проект дополнительное финансирование в размере 4,6 млрд грн.
В апреле NYT сообщала, что «Линия дронов» призвана помочь украинской армии решить проблему нехватки личного состава. По мнению экспертов, беспилотники дешевле артиллерийских боеприпасов, производятся внутри страны, а найти специалистов в дроновые подразделения проще, чем в пехоту. NYT назвала «Линию дронов» украинским «планом Б» в случае провала переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве США.