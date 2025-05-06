Кремль после атаки дронов напомнил позицию России по перемирию на 9 мая

По данным Минобороны России, в ночь на 6 мая над территорией России были уничтожены 105 дронов. Атаке подверглись 11 регионов, включая столичный. Журналисты спросили пресс-секретаря президента, станет ли атака препятствием для объявленного Владимиром Путиным на 9 мая перемирия.
«Инициатива о перемирии на праздничные дни актуальна и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Здесь хочу напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — ответил Песков.
Песков обратил внимание, что Москва до сих пор не слышала из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к праздничному перемирию. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном прекращении огня. Объявленное Россией трехдневное перемирие он назвал «театральной постановкой», поскольку «за три, пять, семь дней невозможно ни о чем договориться».
В Кремле отмечали, что целью перемирия является проверка готовности Украины к поиску путей для долгосрочного мира. Москва ждет от Киева «не двусмысленных, а окончательных заявлений» и «действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», говорил ранее Песков.