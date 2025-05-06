Кремль после атаки дронов напомнил позицию России по перемирию на 9 мая

Песков обратил внимание, что Москва до сих пор не слышала из Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к праздничному перемирию. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном прекращении огня. Объявленное Россией трехдневное перемирие он назвал «театральной постановкой», поскольку «за три, пять, семь дней невозможно ни о чем договориться».