СМИ: США хотят восстановить военную инфраструктуру на Алеутских островах, опасаясь России и Китая

Ожидается, что к началу 2030-х годов численность Тихоокеанского флота России увеличится до 45 модернизированных боевых кораблей, включая 19 подводных лодок. Некоторые из новейших кораблей вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые могут развивать скорость свыше 5 Махов и поражать цели на расстоянии сотен километров. Тем временем Китай создает крупнейший в мире военно-морской флот по количеству судов. По оценкам Исследовательской службы конгресса, к 2030 году его флот может вырасти с 370 до 435 кораблей.