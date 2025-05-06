СМИ: США хотят восстановить военную инфраструктуру на Алеутских островах, опасаясь России и Китая

Третий год подряд совместный российско-китайский военный конвой проходит по стратегическому водному пути. В 2023 году Россия и Китай провели в Арктическом регионе совместные военно-морские учения с участием 11 кораблей, что, по мнению издания, является четким сигналом об их растущем военном сотрудничестве вблизи территории США.
Ожидается, что к началу 2030-х годов численность Тихоокеанского флота России увеличится до 45 модернизированных боевых кораблей, включая 19 подводных лодок. Некоторые из новейших кораблей вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые могут развивать скорость свыше 5 Махов и поражать цели на расстоянии сотен километров. Тем временем Китай создает крупнейший в мире военно-морской флот по количеству судов. По оценкам Исследовательской службы конгресса, к 2030 году его флот может вырасти с 370 до 435 кораблей.
Воздушное присутствие России в Беринговом и Арктическом регионах тоже растет. Согласно статье, в 2021 году количество перехватов американцами российских самолетов вблизи или внутри опознавательной зоны ПВО Аляски достигло постсоветского максимума. Кроме того, Россия расширяет и реконструирует десятки военных объектов в Арктике, включая аэродромы и радиолокационные станции, что вызывает серьезные опасения в США, утверждает издание.
По словам Папаро, объекты на Адаке и Шемье обеспечат США «время и дистанцию для обнаружения любых сил и средств, которые хотят проникнуть» в американские воды или воздушное пространство. Как он утверждает, возобновление работы военного объекта на Адаке позволит США увеличить зону действия морских патрульных и разведывательных самолетов (MPRA) в регионе в 10 раз.
Сейчас Пентагон, по данным издания, оценивает возможности возрождения этой инфраструктуры, которая включает глубоководный порт с тремя причалами, две взлетно-посадочные полосы длиной 2100 метров, несколько ангаров, противообледенительные платформы и один из крупнейших в США складов для хранения топлива.
Как говорится в статье, база на Адаке была официально закрыта в 1997 году. Во время холодной войны этот остров служил основной американской базой противолодочной обороны в Тихом океане, а самолеты P-3 Orion регулярно патрулировали прилегающие воды. На острове хранились ядерные глубинные бомбы B57, предназначенные для подрыва под водой и уничтожения вражеских подводных лодок.
Они предназначены для обнаружения и уничтожения как надводных кораблей, так и подводных лодок.
На авиабазе Эриксон на Шемье расположены взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и ангары. На острове также находится радарная система Cobra Dane — усовершенствованный датчик, используемый для отслеживания запусков баллистических ракет и спутников.