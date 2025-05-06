Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 6 мая: главное

Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ.