Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 6 мая: главное

Москва не слышала заявлений из Киева о готовности присоединиться к перемирию в дни празднования 80-летия Победы.
Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ.
Пока нет речи о смене посредника в урегулировании конфликта на Украине, РФ работает с США.
В Кремле приветствуют готовность Бразилии посредничать в переговорах по Украине.
Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования.
Киевский режим настроен на продолжение войны, это демонстрируют атаки беспилотников ночью.
В РФ создана эффективная система обороны от беспилотников, российские военные делают славную работу.
В Кремле не считают, что поражение Мерца в Бундестаге повлияет на антироссийских политиков в Европе.
Кремль своевременно проинформирует, когда Путин подпишет указ о требованиях по продаже валютной выручки.
Россия продолжает работу в формате ОПЕК+ для поддержания цен на нефть на оптимальном уровне.
Цены на нефть не могут влиять на отношение России к ее национальным интересам.
Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой. Но в любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть.
Владимир Путин продолжает активную подготовку к встречам с многочисленными иностранными гостями, которые прибудут в Москву в дни празднования 80-летия Победы.
Глава государства активно готовится к марафону двусторонних встреч, переговоров, официальных форматов, который предстоит в следующие четверо суток.
В Большом Кремлевском дворце запланирован прием в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.
Возросшая популярность кефира, который пьет Владимир Путин, говорит о консолидации общества и большой популярности главы государства.
Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это проявление консолидации всего общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны, и это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства.
6 мая Владимир Путин примет в Кремле председателя «Деловой России» Алексея Репика. Кроме того, сегодня у президента запланированы два международных телефонных разговора.